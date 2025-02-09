Müge Anlı'dan şok karar! İzleyiciler şaşkına döndü

Müge Anlı'da aranan 27 yaşındaki A.Y.'nin kaybı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Canlı yayında olanlar nedeniyle Anlı, olayı ekrana getirmeyi bıraktığını duyurdu.

SENET YÜZÜNDEN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Müge Anlı'da kayıp Ali Y. ile ilgili olarak "Ben bunları yayında açıklayamam" diyen Müge Anlı genç adamın senet kavgası yüzünden öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyordu.

Ancak programa katılan arkadaşlarının söyledikleri ise olayın seyrini değiştirdi.

Yasaklı madde kullandığı ve hırsızlık yapan bir arkadaş grubu olduğu öğrenilirken, Ali Y.'nin kaybı ile ilgili tüm iddialara taciz ve cinsel istismar iddiaları da eklendi.

Kayıp vakası başka bir boyuta taşınınca Müge Anlı bu olayı yayına getirmeyeceğini açıkladı.

VAKAYI BIRAKTI

"Olay çok pis noktalara gidiyor. Burada konuşamayacağımız şeyler yaşanmış ve bu yüzden cinayet işlenir" diyen Müge Anlı vakanın peşini bıraktığını açıkladı.

"Şu anda konuşamıyorum. Dilim varmıyor, böyle şeyler aktarmak istemiyorum" diyen ünlü sunucu emniyetin araştırmalarındaki yeni gelişmeleri ekrandan duyuracağını ancak olayı artık ekranda işlemeyeceğini duyurdu.