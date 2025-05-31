Müge Anlı'da şok olay. Avukat sandıkları kişi öyle biri çıktı ki!

ATV de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında yine dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bir süredir "kendine başlık parası isteyen erkek" olarak tanınan Barış isimli şahıs hakkında ortaya çıkan gerçekler, programda adeta şok etkisi yarattı.

Programa katılan Ümmügülsüm Gül adlı kadın, internet üzerinden tanıştığı Barış tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını anlattı.

Gül, ziynet eşyalarını bozdurarak Barış’a toplam 550 bin TL verdiğini, bu paranın “başlık parası” olarak istendiğini ifade etti.

İNTERNETTEN TANIŞTIĞI ADAMA BAŞLIK PARASI VERDİ

Barış ise canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları reddetti. Ancak ikili arasında geçen görüntülü konuşma kaydı stüdyoda ve ekran başında olanları hayrete düşürdü.

Barış’ın görüntülü konuşmada söylediği, “Sen bana 550 bin TL verdin ya, o başlık parasıydı. Artık seninim” sözleri Müge Anlı başta olmak üzere herkesi şoke etti.

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Barış’ın, birçok kadına kendisini “avukat” olarak tanıttığı da ortaya çıktı.

Üzerinde taşıdığı avukat cübbesiyle kadınları etkilediği anlaşılan Barış hakkında çok sayıda avukatın suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Canlı yayına bağlanan dizi seti çalışanı Çağatay Bey ise izleyenleri bir kez daha şaşkına çevirdi.

Çağatay Bey, Barış’ın bir dönem yardımcı oyunculuk yaptığını belirterek, “Emin olamadığım için daha önce bağlanmadım ama artık eminim. Biz bir dizi çekerken Barış yardımcı oyuncumuzdu ve o dönem setten bir cübbe çalınmıştı. Kadınlara gösterdiği o cübbenin, bizim diziden çalınan cübbe olduğunu düşünüyorum” dedi.