Müge Anlı’da tüyler ürperten olay! Cinayette kullanılan kıyma makinesi stüdyoya geldi

Programa katılan Mehmet, nikahsız birlikte yaşadığı Güllü’nün evden kaçtığını ileri sürdü. Daha sonra ise, Güllü ve annesinin yıllar önce bir adamı öldürüp, cesedini kıyma makinesinden geçirerek yok ettikleri iddiası ortaya atıldı.

Bu iddia, izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

CİNAYET SONRASI SALÇA ÇEKİLİP SATILMIŞ

Programda yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu kıyma makinesinin bulunduğu ve cinayet sonrası bu makineden salça çekilip satıldığı, ardından makinenin 500 TL gibi düşük bir fiyata elden çıkarıldığı belirtildi.

MÜGE ANLI: METAL KAŞIĞI BİLE PARÇALAR

Güllü bu iddiaları reddetse de, makineyi satın alan kişi, onu Güllü’nün abisinden aldığını iddia etti. Müge Anlı, makinenin metal bir kaşığı bile bulgur tanesi kadar parçalayabilecek güçte olduğunu söyleyerek, izleyicilere makinenin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.