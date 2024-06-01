Müge Anlı'da üvey kızlarına tevüz ettiği ortaya çıkan adam linç girişiminden son anda kurtarıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen bu olayda, Yalnız'ın evden kaçan 2 kızı ve Ertekin'in kızını uyku ilacı vererek istismar ettiği ve paralarını aldığı iddia edildi.

Programda canlı yayında Yalnız'ın evine bağlanan Müge Anlı, istismarın videolarını ele geçirdiğini ve Yalnız'ın ahlaksız olduğunu söyledi.

Yalnız ise iddiaları reddederek, videoların gerçek olduğunu ancak o sırada uyuşturucu etkisi altında olduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını savundu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yalnız ve Ertekin gözaltına alındı.

Gözaltına alındıkları sırada bazı vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen zanlılar, polis tarafından güçlükle korundu.

Yaklaşık 6 saat süren ifade işlemlerinin ardından Yalnız ve Ertekin, tutuklanma istemiyle Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi sırasında da gerginlik yaşandı ve kalabalık grup zanlılara saldırmak istedi.

Bu olay, çocukların cinsel istismara karşı ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililerden bu tür olayların önlenmesi için daha caydırıcı adımlar atılması bekleniyor.

Olayda istismara uğrayan kızların yaşları ve isimleri kamuoyuna açıklanmadı.

Selahattin Yalnız ve Fitnat Ertekin'in akrabalık bağı olup olmadığına dair bilgi bulunmamakta.

Olayın yargı aşamasında nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.