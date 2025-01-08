Müge Anlı'da zincirleme cinayet yıllar sonra ortaya çıktı! Gizli tanığın itirafı kan dondurdu

Nezaket Uyur cinayetinin yankıları devam ederken 20 yıl öncesine dayanan olayla ilgili kan donduran iddialar gündeme geldi.

Annelerini arayan Habibe, Nebile ve Sebile kardeşleri Müge Anlı’nın programına başvuruda bulunmuştu. Çözülmeye başlayan dosyada başka cinayetlerin de olduğu ve cesetlerin ise asit kuyusuna atıldığı ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayetle suçlanan baba Yusuf Bığrık, kardeşi Adem Bığrık ve diğer bir kardeş Hüseyin Kılıç, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TECAVÜZ EDİP KATLETMİŞLER

Gözaltına alınan şahıslar, Nezaket’in önce tecavüz edilerek ardından boğulup öldürüldüğünü itiraf etti. Cesedin ormanlık alanda saklandığı belirlendi.

YENİ CİNAYET İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Adının cinayete karıştığı ileri sürülen Nihat Önel’in 2004-2005 yıllarında başka cinayetlere karışmış olabileceği iddia edildi. İddialara göre, Nezaket Uyur’un kaybolduğu yıllarda Nihat Önel’in dini nikâhlı eşi ile Zekiye Aydın isimli bir akrabası da ortadan kaybolmuş.

CESETLERİ ASİT KUYUSUNA ATTILAR İDDİASI

Yayına yüzünü göstermeden katılan bir tanık, ise cesetlerin asit kuyusuna atıldığını iddia etti. Adil'in öldürdüğü isimlerden birinin de Zekiye Aydın olduğu iddia edildi. Genç kadının maddi durumu nedeniyle ortadan kaldırıldığı öne sürüldü.