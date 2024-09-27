Müge Anlı'daki zehirli tarhana çorbası cinayetinde flaş gelişme! Sapık üfürükçü uygunsuz görüntülerle tehdit etmiş

Müge Anlı'nın programında aydınlatılan üfürükçü Mustafa cinayetinde, Mehmet Yörük'ün eşi Sebile canlı yayında cinayeti itiraf etmişti. Sebile'nin üfürükçü sevgilisi Mustafa'nın, Mehmet Yörük'ü tarım ilacıyla öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Anlı bugünkü yayınında cinayete kurban giden Mehmet Yörük için fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi.

CANLI YAYINDA CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Cinayete kurban giden Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük, canlı yayında itiraf etmişti. Sebile, üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan'ın uygunsuz fotoğraflarını çekerek kendisini tehdit ettiğini, Mustafa ile dini nikahı kıydıklarını ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü canlı yayında itiraf etmişti.

“BENİMLE EVLENMEK İÇİN KOCAMI ÖLDÜRDÜ”

Sebile Yörük "Mustafa, getirdiği suyu Mehmet'e içirmemi istedi, çocuklara o suyu içirmememi tembihledi. Mustafa'nın getirdiği suyu yaptığım tarhana çorbasına katıp Mehmet'e içirdim. Mustafa benimle evlenebilmek için kocamı öldürdü. Utandığım için sakladım" şeklinde bir itirafta bulundu.

Sebile Yörük'ün cinayet itirafı karşısında sessiz kalan Mustafa Samagan ise suçlamaları reddetti. Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına gelerek Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR!

Tüm bunların ardından Sebile Yörük ve üfürükçü Mustafa Samagan tutuklandı.

MEHMET YÖRÜK’ÜN MEZARI AÇILACAK

Müge Anlı canlı yayında zehirli çorbayla öldürülen Mehmet Yörük için fethi kabir işlemi yapılacağını duyurdu.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETMİŞ

Müge Anlı, yeni gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:

"Zehirli tarhana çorbasıyla kocasını öldüren Sebile ve üfürükçü Mustafa Samagan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayın ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Yörük'ün mezarının açılmasına yönelik talimat verdi. Edindiğimiz bilgiye göre; Mustafa Samagan'ın evinde bir flaş bellek bulunuyor.

İçerisinde değişik değişik kadınların uygunsuz görüntülerine ulaşılmış. Sebile Yörük'le de çekildiği bazı fotoğraflar vardı. Bunları evdeki küçük çocuğun çektiği ortaya çıkmıştı. Çocuk ifadesinde, 'Annem de güzel çekemiyorum diye bana vurdu' demiş.

KARISININ DA MEZARI AÇILDI

Anlı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Üfürükçü Mustafa'nın eşi Rasime Samagan'ın karısının da mezarı açıldı bundan iki gün evvel. Onun da ölüm nedeninin tespiti için sayın savcımız hanımefendinin mezarını açtı."

"SAKIN İNANMAYIN"

Müge Anlı, programında üfürükçü Mustafa Samagan'a sert bir tepki gösterdi. Anlı, "O zaman tıp fakültelerini kapatalım. Adam gitmiş milleti çekmiş, görüntülemiş, bilgisayarına atmış. İnsanlara temas ederek iyileşeceksiniz diyor. Adam zaten sapık. Sakın böyle insanlara gitmeyin, inanmayın arkadaşlar" diyerek izleyicilerine uyarılarda bulundu.