Müge Anlı'dan Kızılcık Şerbeti çıkışı! 'Ölürüm de boşanmam deme Pembe gibi'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşini 12 gündür bulamayan Bayram isimli bir kişi başvurdu. Yayınlanan son programda Müge Anlı 12 gündür haber alınmayan kayıp kadını buldu. Canlı yayında stüdyoyaa gelerek eşi ile yüzleşen Songül isimli kadın eşine geri dönmek istemediğini söyledi.

Evden kaçan Songül, TikTok'tan tanıştığı bir kişiye kaçtığını, ve yanına gittiği kişinin de evli olduğunu itiraf etti. İki çocuğunu geride bırakan Songül, 22 yıllık eşine geri dönmek istemediğini de ısrarla tekrar etti.

Eşi Bayram'ın ısrarla kendisini terk edip giden eşinin dönmesini istemesine tepki gösteren Müge Anlı Bayram Bey'in eşinin ayaklarına kapanacağını da söylemesi üzerine 'o kadar da uzun boylu değil' dedi.

Bayram Bey'in kesinlikle boşanmak istemediğini ve boşanmayacağını söylemesi ve 'ölünceye kadar boşanma yok' sözleri üzerine Müge Anlı, geçtiğimiz hafta gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti Pembe'nin vedasına gönderme yaptı. Müge Anlı iyi bir Kızılcık Şerbeti izleyicisi olduğunu göstererek dizi ile ilgili örnekler verdi. Müge Anlı Bayram Bey'e "sen de Kızılcık Şerbeti'ndeki Pembe Hanım gibi yapma, bak kadın gitti "ölürüm de boşanmam" dedi, bir tane televizyoncu çocuk vardı, gel evlenelim demişti keşke onla evlenseydi" demesi izleyenleri gülümsetti.