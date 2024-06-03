Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı. Üvey kızlarına tedavüz eden adam meğer öz kızlarına da tecavüz etmiş

Müge Anlı'nın programında kayıp kızlarını arayan bir baba olarak yer alan Selahattin'in, kızlarına yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Daha önce Avustralya'ya gittiği ve 11 çocuğu olduğu öğrenilen Selahattin hakkında, kendi çocuklarına da istismarda bulunduğu iddiaları gündeme geldi.

Selahattin'in dayısı, yaşananları anlattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Selahattin'in kızları, onların yıllarca cinsel istismara uğradıklarını açıkladı.

Selahattin'in tutuklanması ve cezaevine gönderilmesi sırasında, daha önce Avustralya'ya gittiği ve birçok çocuğu olduğu bilgisi ortaya çıktı.

Selahattin'in kendi çocuklarına da istismarda bulunduğu iddia edildi.

İşte bu mide bulandırıcı olayın tüm detayları...

Müge Anlı, programında Selahattin ile ilgili yeni gelişmeleri şu sözlerle anlattı:

"Bir bakıyorsun 'bana uyku ilacı içirdiler de, işte onu çektiler de bunu çektiler' falan filan. Ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben o görüntüleri baştan sona izlemedim. İzlemeye de gerek yok. En baştan şunu söyleyebilirim; evin içinde üç tane genç kız varken bir adam ayağında donuyla dolaşamaz. Çok açık ve net söyleyeceğim evin içinde. Babası da olsa yapamaz, bak öz babası da olsa benim aldığım terbiyeye göre. 2 yaşına kadar evin içinde çocuk anlamaz. Ama 2 yaşından sonra kız erkek evde bir çocuk varsa bir erkeğin de üstünü başının giyeceği bellidir. İstiyorsa öz kızın olsun, istiyorsa öz oğlun olsun yani her şeyin de bir terbiyesi vardır. Yani o terbiye sınırları içinde hareket edersin. Daha yani beni uyuttular çektiler, daha bana şöyle yaptılar, böyle yaptılar... Sen evin içinde zaten niye öyle dolaşıyorsun. Oradan zaten dakika bir gol bir, yani başka bir şey görmeye izlemeye konuşmaya falan hiç gerek yok. Orada tepem attı."

Anlı, devamında şunları söyledi:

"Ama şöyle oldu önce anlatayım neler oldu neler bitti. Biz biliyorsunuz en son onları tutuklanırken bırakmıştık. Efendim biliyorsunuz tutuklandılar, emniyete götürüldüler. Emniyetten sonra sayın savcımız ifadesini almak üzere çağırdı. Cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. 5 saat sürdü annenin sevgilisinin bu Selahattin'in cinsel istismar suçlaması ve suça iştirak suçlamasıyla 5 saat sürdü Savcı karşısındaki ifadeleri. Savcı da Selahattin'e cinsel istismar, anneye de suça iştirak suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Fitnat Ertekin serbest bırakıldı. O da biraz tartışmalara yol açtı. Az sonra da anne stüdyomuzda olacak. Selahattin'in yanında Muğla'da olan Bahar'ın ablası Gizem daha ilk dakikalarda savcımız talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muğla İl müdürlüğünce koruma altına alındı. Biliyorsunuz o zaten olan bitenden çok haberdar değil, o başka bir alemde. Selahattin tabii ki tutuklandı, cezaevine gönderildi. Sabaha karşı saat 2.20'de bitti mahkeme. Sapkın Selahattin yaptıklarını inkar etmiş gene mahkemede ve savcıda ama Fitnat 'Evet kızların yaşadıklarını ben bizzat gördüm ama sesimi çıkaramazdım' diyor. Ama savcıya da 'Selahattin önce benim kocamdı sonra kızımın kocası oldu' açıklamasını savcının yanında da açıklamış. 'Ben bir şey yapamıyordum' diyor."

Anlı, "Bu arada Selahattin'le ilgili size bambaşka bir şey anlatacağım. Bu adam, meğerse Avustralya'ya gitmiş bu. Bir sürü de çocuğu var bu adamın. Bizim saydığımız 11 tane. 3 tane mi 4 tane mi ne karısından. Gayrimeşru çocuğu var, onu vermişler yurda. Dün Avustralya'dan bizi aradılar. Adama bak bir de kalkmış Avustralya'ya da gitmiş. Bunlar Avustralya'ya gitmiş, bir de oraları da karıştırmış, oralardan sınır dışı edilmiş falan. Sonra yani bizi de ne kadar kötü temsil ediyor işte bu insanlar ya. Senin ne işin var Avustralya'da? Şimdi söyleyeyim Selahattin'in Avustralya'da 2 erkek, 8 kızı, ayrıca 1 tane de Yunan asıllı çocuğu olduğu biliniyor." dedi.

Rahmi Özkan ise, "Hiç gittiği yerlerde boş durmamış" şeklinde yorum yaptı.

Selahattin'in dayısı, "İlk evliliği teyzesinin kızıylaydı. 6 ay sürdü. Sizin yayınınız için ben 2. eşini buldum. En ufak çocuğu 3-5 yaş arası tecavüze uğradığı, 2. ortanca kız 4 yaşındayken tecavüze uğradım diyor, ortanca çocuk 6 yaş ile 11 yaş arası tecavüze uğradığını söylüyor ikinci hanımı. 3. hanımı olan Avustralyalı kızdan iki kız, iki oğlan mı ne var, onun da 13 yaşta tecavüze uğradığını söylüyor." diyerek olayı anlattı.

Müge Anlı, "Bu adam gün yüzü görmesin inşallah. Kendi öz kızlarına da yine bu rezilliği yaşatmış" ifadelerini kullandı.