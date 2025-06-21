Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı mezun oldu! Annesinin hık demiş burnundan düşmüş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı mezun oldu! Annesinin hık demiş burnundan düşmüş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı’nın sır gibi sakladığı kızı üniversiteden mezun oldu. Anlı’nın kızını gören herkes aynı yorumu yaptı.

Başarılı kariyeri ve özel hayatı ile dikkat çeken Müge Anlı bu kez gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya Müge Akdağ ile gündeme geldi. Anlı’nın kızı üniversiteden mezun oldu, gören herkes 'annesinin kopyası' dedi.

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GÖREN HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ üniversiteden mezun oldu. 2002 doğumlu Lidya Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Anlı’nın gözlerden uzak büyüttüğü Lidya mezuniyet töreninde ortaya çıktı. Sosyal medyada Lidya'yı görenler 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi', 'Annesine çok benziyor' gibi yorumlarda bulundu.

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