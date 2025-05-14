"Müge Anlı'nın teşkilatı CIA'dan hızlı" Programla ilgili çarpıcı tespit!

ATV'de ekrana gelen ve bir televizyon klasiği haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programını Sabah Gazetesi Yazarı değerlendirdi. Programın çok kısa sürede kayıpları bulmasına dikkat çeken Aytuğ, 'Dünyanın en büyük istihbarat örgütü'nü kaleme aldı.

Aytuğ yazısında "Hangisi dersiniz? CIA mı, MI6 mı, MOSSAD mı? Bilemediniz... Tabii ki MİT'imizi ayrı bir yere koyuyorum. Ama bana göre dünyanın en fazla personele sahip, en yaygın, en etkin ve başarılı istihbarat teşkilatı Müge Anlı ile Tatlı Sert." dedi.

'Türkiye'de yaşayan her 10 kişiden en az 7'sine anında erişim imkanı olan bir örgüt bu. Her mahallede onlarca gizli ve açık ajanı var. Hatta ben "uyuyan hücreleri" bile bulunduğuna inanıyorum' diyen yazar

"Bu öyle bir teşkilat ki, üstlendiği her görevi adeta ışık hızıyla yerine getiriyor. Geçen hafta evden kaçan oğlunu 45 gündür bulamayan bir baba programa başvurdu. Tam 12 dakika sonra bir adam programı arayıp, "Aranan kişiyi buldum. Burada beraber çay içiyoruz. Ama uzun süre oyalayamam. Hemen gelmeniz lazım" demesin mi? Sonrası malum, yürekleri ısıtan harika bir baba-oğul kavuşması..

Düşünebiliyor musunuz, ucu bucağı olmayan, 20 milyonluk mega kentin hangi sokağında olduğu bile bilinmeyen bir genç, yani "samanlıktaki iğne" dakikalar içinde bulunmuştu. CIA, MI6 ve MOSSAD işbirliği yapsa bile bunu başaramazdı. Programın izleyicileri aslında bu tür manzaralara öyle alışkın ki...

Zaten bu yüzden evinde kumandasını kaybeden bile Müge'ye koşmuyor mu?" dedi.