Müge Anlı, bu kez gündeme olay dosyalarıyla değil, doğum günü kutlamasıyla geldi. Ekranların sevilen ismi olan Müge Anlı doğum gününü yayında sevenleriyle birlikte kutladı. “Müge Anlı kaç yaşında?” sorusu sosyal medyada gündem olurken Rahmi Özkan’dan anlamlı bir hediye geldi.

CUMHURİYET ALTINI HEDİYE ETTİ

Canlı yayında Anlı'ya sürpriz yapan Rahmi Özkan, yakın dostuna Cumhuriyet altını takarak duygusal anlar yaşattı. Özkan'ın "Cumhuriyet altını" vurgusu, izleyicilerin dikkatini çekerken, bu özel hediye Müge Anlı'yı mutlu etti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Doğum günü kutlamalarının ardından, izleyiciler Cumhuriyet altınının değerini merak etti. Şu anki güncel bilgilere göre, bir adet Cumhuriyet altınının değeri yaklaşık olarak 40.426,00 TL değerinde.