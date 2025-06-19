Müge Anlı'ya eşi canlı yayında para gönderdi!

Müge Anlı'nın programında canlı yayınında ilginç bir olay yaşandı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kendisini dolandırdığı şikayeti ile programa gelen bir kişi sevgilisine yüksek miktarda para kaptırdığını anlattı.

İddiaların odağındaki isim canlı yayına katılarak yaşananları aktarırken gönderilen paraların dekontları da gösterildi. Para gönderirken ilave edilen notlarda romantik sözlerin olduğu görüldü.

Müge Anlı yayın esnasında yaşanan bu durum üzerine Müge Anlı 'bu dekontlara her şey yazılıyor mu, hiç bana gelmedi' dedi. Anlı'nın canlı yayındaki sitemi hemen karşılık buldu.

Müge Anlı'nın eşi Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu programı izlerken yayın esnasında hemen harekete geçti. O esnada eşinden gelen mesajı gören Müge Anlı 'Ömrüm sana feda olsun ömrüm seni seviyorum küsme' mesajını okuyarak kendisine para geldiğini de izleyicileri ile paylaştı.

'Ne kadar göndermiş' diyen Müge Anlı, 'Araba plakam kadar göndermiş bunu saklayacağım bu ne kadar güzel bir şey' diye de ekledi.