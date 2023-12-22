Muğla açıklarında 67 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Muğla açıklarında 67 kaçak göçmen yakalandı
Muğla açıklarında 48'i Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen olmak üzere toplam 67 kaçak göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 48 kaçak göçmen kurtarıldı.

Diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik ekipleri lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 kaçak göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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