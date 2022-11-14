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Muğla açıklarında 80 göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 80 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı...

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 21:07
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Muğla açıklarında 80 göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 80 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salı ve lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı ve lastik bottaki 48 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)

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