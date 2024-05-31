Muğla açıklarında deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muğla açıklarında deprem

Muğla iline bağlı Datça yarımadasının 48 kilometre açıklarında, 3.7 şiddetinde bir yer sarsıntısı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgilere göre, sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yerin 7 kilometre derinliğinde, 3.7 şiddetinde bir yer sarsıntısı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, bu geceyarısı meydana gelen sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Saat 02.41'de gerçekleşen depremin, Datça'ya olan mesafesi 48 kilometre olarak ölçümlendi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının bildirilmediği sarsıntı, bölge halkı arasında kısa süreli bir endişeye neden oldu.

htr-001.jpg

İlgili Haberler
Yarasını unutup küçük çocuğun bıçaklamasına dert yandı
ChatGPT Edu resmen duyuruldu. Üniversitelerde yapay zeka dönemi başlıyor!
Çin Hindistan sınırına 14 savaş uçağı konuşlandırdı. Yeni bir savaş mı doğuyor?
Fenerbahçeli çiftçinin bahçesindeki ağaç Galatasaraylı kiraz verdi
Flaş... Flaş... Aşkım Kapışmak gözaltına alındı
ABD'de ehliyetine el konulan adam sanal mahkemeye araba sürerken katıldı
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı
Son Haberler
TBMM'de tasarruf tedbirleri genişliyor! Audi yerine Togg, özel hastane yerine devlet Gündem
TBMM'de tasarruf tedbirleri genişliyor! Audi yerine Togg, özel hastane yerine devlet
Ünlü sucuk markası apar topar raflardan kaldırılıyor! Müşterilere para iadesi yapılacak Yaşam
Ünlü sucuk markası apar topar raflardan kaldırılıyor! Müşterilere para iadesi yapılacak
Piyasalarda gün sonu verileri açıklandı Ekonomi
Piyasalarda gün sonu verileri açıklandı
Avrupa Birliği Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkıyor Ekonomi
Avrupa Birliği Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkıyor
Nijerya ordusu 640 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Dünya
Nijerya ordusu 640 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Araç alacaklar dikkat. Bir masraf daha çıktı Otomotiv
Araç alacaklar dikkat. Bir masraf daha çıktı