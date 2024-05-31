Muğla açıklarında deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yerin 7 kilometre derinliğinde, 3.7 şiddetinde bir yer sarsıntısı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, bu geceyarısı meydana gelen sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Saat 02.41'de gerçekleşen depremin, Datça'ya olan mesafesi 48 kilometre olarak ölçümlendi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının bildirilmediği sarsıntı, bölge halkı arasında kısa süreli bir endişeye neden oldu.