9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Miras tartışması kanlı bitti! Annesi ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Miras tartışması kanlı bitti! Annesi ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde İbrahim Akpınar (58), miras nedeniyle tartıştığı annesi Sudiye Akpınar (88) ve kardeşi Bekir Akpınar'ı (55) tabancayla öldürüp, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 16:49
Takip Et

Muğla ağabey dehşeti! İbrahim Akpınar miras tartışmasında annesi Sudiye ve kardeşi Bekir’i öldürüp, intihar etti

Miras tartışması kanlı bitti! Annesi ve kardeşini öldürüp, intihar etti
+
Aa
-

Olay, saat 13.00 sıralarında Ortakent Müsgebi Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Akpınar, annesi Sudiye Akpınar ve kardeşi Bekir Akpınar ile iddiaya göre, miras meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Akpınar, tabancayla önce annesi Sudiye ve kardeşi Bekir Akpınar'ı ardından kendisini vurdu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, İbrahim Akpınar ile annesi ve kardeşinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayda yaşamını yitiren Sudiye Akpınar'ın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın halası olduğu belirtildi. Olayı öğrenen Aras'ın da bölgeye gittiği ifade edildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
2
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
3
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
5
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
6
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Mansur Yavaş ‘gençlere’ seslendi: Beni ya da Ekrem Bey'i sevenler kırılmış olabilir, onları ikna etmeye çalışacağız
7
﻿Mansur Yavaş ‘gençlere’ seslendi: Beni ya da Ekrem Bey'i sevenler kırılmış olabilir, onları ikna etmeye çalışacağız
﻿Mansur Yavaş ‘gençlere’ seslendi: Beni ya da Ekrem Bey'i sevenler kırılmış olabilir, onları ikna etmeye çalışacağız
﻿Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı
﻿Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı
﻿Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı
﻿Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu
﻿Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu
﻿Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu
﻿Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'dan milletvekili adayı oldu
﻿Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'dan milletvekili adayı oldu
﻿Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'dan milletvekili adayı oldu
﻿Ahmet Nur Çebi'den flaş toplantı kararı. TFF'nin davetine verdiği cevap belli oldu
﻿Ahmet Nur Çebi'den flaş toplantı kararı. TFF'nin davetine verdiği cevap belli oldu
﻿Ahmet Nur Çebi'den flaş toplantı kararı. TFF'nin davetine verdiği cevap belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.