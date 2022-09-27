Muğla Bağyaka işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Muğla Bağyaka, çocuk gelişimi ve eğitim elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 – 65 yaş arasında olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden ya da meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Mesleki belge

Diploma

Askerlik durum belgesi

İkametgah

Sabıka kaydı

2 adet vesikalık fotoğraf

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İŞ başvuru formu