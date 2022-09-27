Muğla Bağyaka işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Muğla Bağyaka, çocuk gelişimi ve eğitim elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 – 65 yaş arasında olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden ya da meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Mesleki belge
Diploma
Askerlik durum belgesi
İkametgah
Sabıka kaydı
2 adet vesikalık fotoğraf
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
İŞ başvuru formu
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