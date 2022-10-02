2 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Muğla Bağyaka işçi alacak

Muğla Bağyaka 1 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 06:48
Takip Et

Muğla Bağyaka işçi alacak

Muğla Bağyaka işçi alacak
+
Aa
-

Muğla Bağyaka bünyesine 1 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, aşçı alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Aşçılık belgesine sahip olmak.

İSTENEN BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Sabık kaydı,

Belge veya sertifika.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
2
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
3
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿Ayasofya Stadı'nın açılışında kemençe çalıp horon teptiler. Başlarında da baş faşist vardı
4
﻿Ayasofya Stadı'nın açılışında kemençe çalıp horon teptiler. Başlarında da baş faşist vardı
﻿Ayasofya Stadı'nın açılışında kemençe çalıp horon teptiler. Başlarında da baş faşist vardı
﻿Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP'yi AKP'ye çağırdı
5
﻿Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP'yi AKP'ye çağırdı
﻿Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP'yi AKP'ye çağırdı
﻿Rusya Avrupa’da bir ülkenin daha gazını kesti. Kriz derinleşiyor
6
﻿Rusya Avrupa’da bir ülkenin daha gazını kesti. Kriz derinleşiyor
﻿Rusya Avrupa’da bir ülkenin daha gazını kesti. Kriz derinleşiyor
﻿Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum
7
﻿Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum
﻿Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum
﻿Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri
﻿Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri
﻿Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿Bursa'da 3 katlı iş yerinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
﻿Bursa'da 3 katlı iş yerinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
﻿Bursa'da 3 katlı iş yerinde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
﻿Ankara Valiliği "fırtına"ya karşı uyardı
﻿Ankara Valiliği
﻿Ankara Valiliği "fırtına"ya karşı uyardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.