Muğla Bağyaka işçi alacak

Muğla Bağyaka bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, aşçı alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Askerlikle ilişiği olmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Aşçılık belgesine sahip olmak.
İSTENEN BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Sabık kaydı,
Belge veya sertifika.
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