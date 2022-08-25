Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri, kasiyer olarak 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
65 yaşından gün almamış olmak
Erkek personel adayları için askerlikle ilişiği olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
Başvuru yapacak engelli adaylar için İŞKUR kayıt belgesi olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Askerlik durumunu gösterir belge
Diploma
Adli sicil belgesi
2 adet vesikalık fotoğraf
Sağlık raporu
Sürücü belgesi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
İş başvuru formu
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