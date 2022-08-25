Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri, kasiyer olarak 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

65 yaşından gün almamış olmak

Erkek personel adayları için askerlikle ilişiği olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

Başvuru yapacak engelli adaylar için İŞKUR kayıt belgesi olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Askerlik durumunu gösterir belge

Diploma

Adli sicil belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu

Sürücü belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İş başvuru formu