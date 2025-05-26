Muğla Belediyesi, kentin zenginliklerini tanıtıyor

2024 Ekim ve 2025 Mayıs ayları arasında dünya başkentlerinde düzenlenen fuarlara yaklaşık 300 bin kişi katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İstanbul, Antalya, Londra, Berlin, Moskova, Dubai, İzmir’de düzenlenen sekiz fuarda; Muğla’yı 13 ilçesini temsil eden stantla tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu çalışmaları ile 2025 yılında Muğla’yı tercih eden turist sayısında yüzde 6 artış gözlemlendi. 2024 yılının ilk dört ayında Muğla’nın gümrük kapılarından ülkeye giriş yapan turist sayısı 239 bin 593 iken, 2025 yılının aynı döneminde bu sayı 254 bin 96’ya ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Celal Cem Dengiz, dünya başkentlerinde düzenlenen fuarlar sayesinde turizm sektöründeki bilgi paylaşımı, iş birlikleri ve tanıtım faaliyetlerinin önemli ölçüde güç kazandığını, Muğla’yı tercih eden turist sayısında da artış gözlemlendiğini belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT VİZYONUNA ULUSLARARASI DESTEK

Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası fuarlar sayesinde Muğla’nın yalnızca turizm potansiyeli değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevre dostu şehircilik vizyonu da geniş kitlelere ulaştırıldı. Bu çalışmaların bir yansıması olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli Driving Urban Transitions (DUT) 2023 programı kapsamında 2 milyon 706 bin 400 TL tutarında hibe almaya hak kazandı. Uluslararası ortaklıkla yürütülecek Urban-CoLLaR projesiyle Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde çevresel kaynakların verimli kullanımı ve mahalle ölçeğinde döngüsel dönüşüm hedefleyen örnek bir çalışmanın paydaşı oldu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Dünya Kenti Muğla” vizyonu ile yola çıktıklarını ve 13 ilçesi, eşsiz güzellikleri ile Muğla’yı dünyada turizmin başkenti yapmak için çalıştıklarını belirtti. Aras, şunları kaydetti:

“Muğla geçmişten getirdiği tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile turizmde marka olan bir şehir. Hipokrat’tan Herodot’a, Halikarnas Balıkçısı’ndan Can Yücel’e Muğla’mızı bugüne kadar tanıtan, anlatan ve isimleri ile ölümsüzleşen hemşehrilerimizden aldığımız bayrağı bizler de en yukarıya taşımak için çalışıyoruz. Londra’dan Moskova’ya, Dubai’den Berlin’e dünyanın en önemli başkentlerinde düzenlenen fuarlarda 13 ilçemizi tanıttık ve anlattık. Şehrimizin turizm potansiyelini ve uluslararası arenada görünürlüğümüzü artırmak istiyoruz. Aynı zamanda ülkemizin ve Muğla’mızın turizm gelirlerinden daha fazla pay almasını amaçlıyoruz. Ekonomik olarak turizm endüstrisi büyük bir alana ve güce sahip. Katıldığımız fuarlar seyahat acenteleri, otel ve konaklama sektörü temsilcileri, hava yolu şirketleri, turizm destinasyonları ve turizm teknolojileri geliştiricileri gibi çeşitli katılımcıları da bir araya getiriyor. Sektördeki profesyonellerle bir araya gelerek yeni ağlar, yeni iş ilişkileri geliştiriyoruz. Dünya Kenti Muğla vizyonu ile her alanda Muğla’mızı tanıtmaya, turizmin başkenti olmak için güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.”

Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen günlerde Çin’in Şanghay kentinde gerçekleşecek ITB China Turizm Fuarı’na katılarak Muğla’yı tanıtmaya devam edecek.