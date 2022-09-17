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Muğla Beltaş işçi alacak

Muğla Beltaş, akaryakıt satış elemanı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 14:12
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Muğla Beltaş işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Muğla Beltaş, akaryakıt satış elemanı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını bitirmiş olmak, 40 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak

Kronik rahatsızlığı olmamak

Lise mezunu olmak

Ula ilçesinde ikamet etmek

Deneyimli olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma

İş başvuru formu

Adli sicil kaydı

Askerlik durum belgesi

Nüfus kayıt örneği

SGK hizmet dökümü

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