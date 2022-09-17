﻿Muğla Beltaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Muğla Beltaş, akaryakıt satış elemanı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını bitirmiş olmak, 40 yaşını doldurmamış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak
Kronik rahatsızlığı olmamak
Lise mezunu olmak
Ula ilçesinde ikamet etmek
Deneyimli olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma
İş başvuru formu
Adli sicil kaydı
Askerlik durum belgesi
Nüfus kayıt örneği
SGK hizmet dökümü
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