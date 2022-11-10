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Muğla Bodrum Belediyesi işçi alacak

Muğla Bodrum Belediyesi 8 personel alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 07:12
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Muğla Bodrum Belediyesi işçi alacak

Muğla Bodrum Belediyesi işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Muğla ili Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 devlet işçisi alınacak.

Adaylar başvurularını 10 Kasım 2022 tarihleri arasında Çarşı Mahallesi Belediye Meydanı No:1 Bodrum/Muğla adresine yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

Esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uyum sağlayabilmek,

Tercihen bodrum ilçesinde ikamet ediyor olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartları aranmaktadır.

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