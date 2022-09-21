﻿Muğla Bodrum Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Muğla ili Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 devlet personeli alınacaktır. Personel alımında ikamet şartı olmadığından ülke geneli başvuru yapılabilecektir.

Adaylar başvurularını 22 Eylül - 3 Ekim 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

ŞARTLAR

657 sayılı kanunun 48 maddesinin 1. fıkrasının a bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2020-2021 yıllarında yapılan KPSS sınavından KPSSP48 puan türünden En az 80 puan almış olmak,

İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak,

Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak,

Bu sınava daha önce en fazla bir defa katılmış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

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