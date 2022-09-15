Muğla Bodrum’da icradan satılık tarım arazisi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, PINARLIBELEN mahallesi, ETRİM mevkii, 140 ADA, 2 PARSEL sayılı ZEYTİNLİK vasıflı taşınmaz. Satışa konu taşınmaz, Çiftlik Mahallesinden Pınarlıbelen Mahallesine Etrim Mevkiine gidişte yerleşke alanına 300 metre geride orman yolundan sola sapılarak 1200 metre orman yolundan devam edilmekle konu parsele ulaşılmaktadır. Bodrum Belediyesi sınırları içerisinde yer alan taşınmaz fiili zemin durumu itibariyle zeytinlik durumundadarı. Ortalama dekara 10 ile 15 adet zeytin Yüzölçümü : 66.377,21 m2
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