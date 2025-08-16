Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'ye mi geçiyor? İddialara flaş yanıt

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından kulislerde AKP'ye geçecek vekillerin olacağı konuşulurken, İki büyükşehir belediye başkanının daha AKP ile görüştüğü öne sürülürdü. Bu başkanlardan birinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras olduğu iddia edildi.

"HALKIMIZIN OYLARIYLA GELİNEN MAKAMLAR GANİMET DEĞİL, EMANETTİR"

Ortaya atılan iddiaların ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aras, istifa etme ve AKP'ye geçme iddialarını reddetti. Aras, "Halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez" dedi.

"BAŞKA BİR PARTİYE GEÇMEM DÜŞÜNÜLEMEZ"

Aras'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, halkımıza ait hiçbir şeyi zimmetime geçirmemin düşünülemeyeceği gibi, beni böylesine değerli bir makamın adaylığına layık görerek onurlandıran Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez.

Gelip geçici olan bu görevler sırasında bıraktığımız izler; gelecekte ailemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın, gururu veya utancı olacaktır.

Siyaset hayatının akışı içinde görüşler değişebilir, fikir ayrılıkları yaşanabilir ve hatta, ayrılıklar da olabilir ancak, bu ayrılık bir siyasi partiden olacaksa; o siyasi partinin adaylığı sayesinde gelinen makamdan da ayrılmak gerekir.

Sonuç olarak, halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez. Benim inancım ve düşüncem, budur."