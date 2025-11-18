Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın dayısı, 94 yaşındaki Nazmi Özcan yaşamını yitirdi. Bodrum’un ilk esnaflarından olan ve Aras’ın annesi Ayşe Aras’ın ağabeyi olan Özcan’ın vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye yol açtı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

Özcan, bugün öğle namazının ardından Ortakent Köy İçi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, geçmiş dönem milletvekilleri Burak Erbay ve Süleyman Girgin, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile çok sayıda ilçe ve bölge sakini katıldı.