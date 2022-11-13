Muğla Büyükşehir Belediyesi 22 işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere kadrolu 22 büro personeli ve işçi alınacak.

Adaylar başvurularını 14 – 15 Kasım 2022 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi “mubep.com.tr” internet sayfasında başvuru formunu indirip doldurduktan sonra Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Zihni Derin İş Hanı No:6/G Menteşe/Muğla adresine şahsen yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

657 sayılı kanunun 48 maddesinin A bendinin ilgili alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak ve Tercihen belirtilen ilçede ikamet ediyor olmak.

BÜRO MEMURU ALIMI İÇİN (7 KİŞİ)

En az Lise mezunu olmak, Biyosidal ürün uygulama belgesine sahip olmak, Tercihen en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICISI ALIMI İÇİN (215 KİŞİ)

En az İlkokul mezunu olmak, Biyosidal ürün uygulama belgesine sahip olmak, Tercihen en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.