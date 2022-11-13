13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Muğla Büyükşehir Belediyesi 22 işçi alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 22 personel alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 14:31
Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi 22 işçi alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 22 işçi alacak
+
Aa
-

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere kadrolu 22 büro personeli ve işçi alınacak.

Adaylar başvurularını 14 – 15 Kasım 2022 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi “mubep.com.tr” internet sayfasında başvuru formunu indirip doldurduktan sonra Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Zihni Derin İş Hanı No:6/G Menteşe/Muğla adresine şahsen yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak, 

18 yaşını doldurmuş olmak,

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

657 sayılı kanunun 48 maddesinin A bendinin ilgili alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak ve Tercihen belirtilen ilçede ikamet ediyor olmak.

BÜRO MEMURU ALIMI İÇİN (7 KİŞİ)

En az Lise mezunu olmak, Biyosidal ürün uygulama belgesine sahip olmak, Tercihen en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICISI ALIMI İÇİN (215 KİŞİ)

En az İlkokul mezunu olmak, Biyosidal ürün uygulama belgesine sahip olmak, Tercihen en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
2
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
3
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
4
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
5
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
6
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
7
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Feci olay! 5 yaşındaki çocuk kıl payı kurtuldu
﻿Feci olay! 5 yaşındaki çocuk kıl payı kurtuldu
﻿Feci olay! 5 yaşındaki çocuk kıl payı kurtuldu
﻿Bagajdan gelen sesleri fark etti! Çuvalı açınca gözlerine inanamadı
﻿Bagajdan gelen sesleri fark etti! Çuvalı açınca gözlerine inanamadı
﻿Bagajdan gelen sesleri fark etti! Çuvalı açınca gözlerine inanamadı
﻿17 yaşındaki gencin otostop çekip bindiği araç sonu oldu!
﻿17 yaşındaki gencin otostop çekip bindiği araç sonu oldu!
﻿17 yaşındaki gencin otostop çekip bindiği araç sonu oldu!
﻿Müzeler Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Müzeler Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Müzeler Genel Müdürlüğü personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.