﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Uzmanı, Rehber Öğretmen ve Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak
Tercihen Menteşe ilçesinde ikamet ediyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesi
2 adet fotoğraf
Askerlik durum belgesi
İş başvuru formu
Adli sicil kaydı
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