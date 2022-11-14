﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Uzmanı, Rehber Öğretmen ve Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak

Tercihen Menteşe ilçesinde ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesi

2 adet fotoğraf

Askerlik durum belgesi

İş başvuru formu

Adli sicil kaydı