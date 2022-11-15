İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 işçi alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Ziraat Mühendisi kadrosu başvurusu için:
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun olmak
Tercihen belirtilen ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
Biyolog kadrosu başvurusu için:
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Üniversitelerin Biyoloji bölümünden mezun olmak
Tercihen belirtilen ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
Kimyager kadrosu başvurusu için:
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Üniversitelerin Kimya bölümünden mezun olmak
Tercihen belirtilen ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesi
2 adet fotoğraf
Askerlik durum belgesi
İş başvuru formu
Adli sicil kaydı
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