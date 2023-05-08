Muğla Büyükşehir Belediyesi, Göcek koylarında atık ve sintine alımına başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi kapsamında turizm sezonunun başlamasıyla yeniden 4 tekne ile deniz araçlarından atıkları alıp Göcek’te bulunan atık alım merkezinde topluyor.

ATIKLAR ÜCRETSİZ BERTARAF EDİLİYOR

Büyükşehir, 2023 yılı içerisinde Göcek-Dalaman koylarını ziyaret eden teknelerin Atık Kabul Tesisi’ne ve atık alım teknelerine; evsel atıklarını ve ambalaj atıklarını ayrıştırarak vermeleri halinde, atıkları ücretsiz bertaraf edecek. Ayrıştırılmadan gelen atıklar ise 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca ‘Kirleten öder’ prensibi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylı 2023 yılı ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilerek kabul edilecek.

15 BİN TEKNEYE HİZMET VERİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi; Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bugüne kadar 15 bin 992 tekneye hizmet verdi. Ekipler bu süre içerisinde; 12 bin 420 litre atık yağ, 46 bin 720 litre sintine, 14 milyon 478 bin 822 litre pis su ve 16 milyon 254 bin 795 kilogram katı atık topladı.