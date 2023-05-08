Muğla Büyükşehir Belediyesi, Göcek koylarında atık ve sintine alımına başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli yat turizm merkezlerinden olan Göcek koylarında teknelerden atık ve sintine alımına başladı. Büyükşehir ekipleri denizlerdeki teknelerin yanı sıra koylardan da atık alımı yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Göcek koylarında atık ve sintine alımına başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi kapsamında turizm sezonunun başlamasıyla yeniden 4 tekne ile deniz araçlarından atıkları alıp Göcek’te bulunan atık alım merkezinde topluyor.

ATIKLAR ÜCRETSİZ BERTARAF EDİLİYOR

Büyükşehir, 2023 yılı içerisinde Göcek-Dalaman koylarını ziyaret eden teknelerin Atık Kabul Tesisi’ne ve atık alım teknelerine; evsel atıklarını ve ambalaj atıklarını ayrıştırarak vermeleri halinde, atıkları ücretsiz bertaraf edecek. Ayrıştırılmadan gelen atıklar ise 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca ‘Kirleten öder’ prensibi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylı 2023 yılı ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilerek kabul edilecek.

15 BİN TEKNEYE HİZMET VERİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi; Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bugüne kadar 15 bin 992 tekneye hizmet verdi. Ekipler bu süre içerisinde; 12 bin 420 litre atık yağ, 46 bin 720 litre sintine, 14 milyon 478 bin 822 litre pis su ve 16 milyon 254 bin 795 kilogram katı atık topladı.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Elektrik kabloları bomba gibi patladı Güncel
Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Hıdırellez Çorlu'da coşkuyla kutlandı Güncel
Hıdırellez Çorlu'da coşkuyla kutlandı
AKP'li Başkan Yardımcısı: İmamoğlu dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attırmıştır Güncel
AKP'li Başkan Yardımcısı: İmamoğlu dışarıdan getirdiği bir grupla halkın üzerine taş attırmıştır
Kaza yaptı 16 gün sonra öldü Güncel
Kaza yaptı 16 gün sonra öldü
İzmit Körfezi turkuaza büründü Güncel
İzmit Körfezi turkuaza büründü
İmamoğlu canlı yayında konuşuyor Güncel
İmamoğlu canlı yayında konuşuyor
İkinci el otomobil fiyatı sıfır fiyatını geçti Güncel
İkinci el otomobil fiyatı sıfır fiyatını geçti