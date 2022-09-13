﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçici olarak destek personeli olan 4 işçi alacak.
Başvurular şahsen yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
2 adet fotoğraf
İş başvuru formu
Adli sicil kaydı
İkametgah belgesi
Askerlik durum belgesi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
SGK hizmet dökümü
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