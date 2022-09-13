﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçici olarak destek personeli olan 4 işçi alacak.

Başvurular şahsen yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

2 adet fotoğraf

İş başvuru formu

Adli sicil kaydı

İkametgah belgesi

Askerlik durum belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

SGK hizmet dökümü