Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesine 4 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı, rehber öğretmen ve görsel sanatler öğretmeni alınacak.

Son başvuru tarihi 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

En az B sürücü belgesine sahip olmak,

Askerlik görevini yapmış olmak.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Diploma,

2 adet fotoğraf,

Askerlik durum belgesi,

Adli sicil kaydı,

İkametgah belgesi.