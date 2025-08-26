Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentte Gündüz Bakımevlerinin sayısını artırıyor

Sosyal belediyecilik çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentte Gündüz Bakımevleri’nin sayısını artırıyor. Bodrum, Seydikemer, Kavaklıdere ve Ula ilçelerinde açılacak yeni Gündüz Bakımevleri ile birlikte okul öncesi çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmetleri il genelinde daha geniş bir alana yayılmış olacak.

Gündüz Bakımevleri, özellikle çalışan anneler için büyük kolaylık sağlıyor. Çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunan bu merkezler, kadınların iş hayatına katılımını desteklerken aynı zamanda ailelerin sosyal eşitlikten daha fazla faydalanmasına katkı sunuyor.

Bakımevlerinde çocuklar yalnızca bakım hizmeti almakla kalmıyor, oyun temelli ve çağdaş eğitim yöntemleriyle gelişimleri destekleniyor. Uzman eğitimciler eşliğinde hazırlanan programlarla çocukların sosyal, bilişsel ve duygusal becerileri güçlendiriliyor, güvenli ve mutlu bir ortamda büyümeleri sağlanıyor.

"BİZLER VATANDAŞLARIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN VARIZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Seçimlerden önce ilçe belediye başkanlarımızla ilçelerimize neler yapabiliriz, eksikleri nelerdir diye konuşarak vaatlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmıştık. İlçelerimize gündüz bakımevleri kazandıracağımızı vaat etmiştik. Yatağan, Ortaca ilçelerimizde bu hizmeti kısa sürede hayata geçirdik. Şimdi Seydikemer, Bodrum, Ula ve Kavaklıdere ilçelerimizde bu hizmeti hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu önemli hizmeti aydınlık bir Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımız için hayata geçiriyoruz. Bizim hedefimiz Dünya Kenti Muğla derken kadınların, çocukların rahatça gezeceği, hiçbir kadının şiddet görmediği, hayvanların, doğanın zarar görmediği bir şehir hayal ediyoruz. Biz insanları mutlu etmek için varız."