Muğla Büyükşehir Belediyesi operatör alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi, mobil vinç operatörü olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

C ve G sınıfı ehliyeti olmak

SRC2, SRC4 ve psikoteknik belgelerine sahip olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

Mobil vinç operatörü belgesine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

2 adet fotoğraf

Askerlik durum belgesi

İş başvuru formu

Adli sicil kaydı

İkametgah

Nüfus kayıt örneği

Ehliyet