Muğla Büyükşehir Belediyesi operatör alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi, mobil vinç operatörü olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
C ve G sınıfı ehliyeti olmak
SRC2, SRC4 ve psikoteknik belgelerine sahip olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
Mobil vinç operatörü belgesine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
2 adet fotoğraf
Askerlik durum belgesi
İş başvuru formu
Adli sicil kaydı
İkametgah
Nüfus kayıt örneği
Ehliyet
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