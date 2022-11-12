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Muğla Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişim uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 12:29
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Muğla Büyükşehir Belediyesi personel alacak
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İŞKUR’un internet sitesinde yer alan ilana göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişim uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülenler sözlü/uygulamalı sınav için kurum tarafından çağrılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

En az 2 yıl deneyimi olmak

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek

Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

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