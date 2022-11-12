Muğla Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan ilana göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişim uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülenler sözlü/uygulamalı sınav için kurum tarafından çağrılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
En az 2 yıl deneyimi olmak
MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek
Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
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