Muğla Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan ilana göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişim uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülenler sözlü/uygulamalı sınav için kurum tarafından çağrılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

En az 2 yıl deneyimi olmak

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek

Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak