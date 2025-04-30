Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden enkazda arama kurtarma ve yangın tatbikatı

Afet ve acil durumlara yönelik eğitim, tatbikat ve kapasite geliştirme çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, tatbikatlarla hem ekiplerin koordinasyonunu güçlendirmeyi hem de vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’de yıkım çalışmaları devam eden Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı enkazında 19 araç 75 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yaptı. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, Menteşe Belediyesi, itfaiye gönüllüleri ve NAK ekibi katıldı. Tatbikatta NAK ekibinin arama kurtarma köpeği Tayga da görev aldı.

Ekipler, senaryo gereği 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen yıkımda yangın, enkaz üstünde ve altında kalan yaralıları kurtarma süreçlerini Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda eş zamanlı olarak yürüttü.

Senaryoya göre, deprem sonrası iş hanında meydana gelen yıkım ve çıkan yangın nedeniyle bölgeye Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi ve enkaz alanına ulaşan ilk ekip, alevlerin hızla yayıldığı bölgelerdeki yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarını yürütmek amacıyla ekipler devreyle girdi ve enkaz altında kalan vatandaşlar için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin, göçük altı sismik dinleme ve görüntüleme cihazları, kırıcı delici aletler ile beton kesme gibi envanter ile yaptığı arama kurtarma çalışmalarında iki vatandaş yaralı, bir vatandaşın ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı kuruldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı daha hızlı, etkin ve koordineli bir mücadele yürütmek amacıyla Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kurarak kurumsal yapısını güçlendirdi. Yeni daire başkanlığı ile birlikte afet risklerinin azaltılması, müdahale süreçlerinin profesyonelce yürütülmesi ve kriz sonrası toparlanma çalışmalarının daha planlı şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

“Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, son yıllarda bölgede yaşanan depremlere dikkati çekerek, afetlere karşı hazırlık kapsamında arama kurtarma, yangın, haberleşme, altyapı ve enkaz kaldırma alanlarında kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.AKOM koordinasyonunda, Menteşe Belediyesi, MUSKİ, ilgili birimler, itfaiye gönüllüleri ve NAK ekibiyle birlikte 19 araç ve 75 personel ile yürütülen tatbikatın, kurumsal önemini vurgulayan Karyağdı, “Muğla’nın 1. derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi:

“Muğlamız, ülkemizin 1. derece deprem kuşağında yer alıyor ve bu nedenle afetlere karşı hazırlıklı olmak hepimizin sorumluluğudur. Büyükşehir Belediyesi olarak, her türlü olası felakete karşı hazırlığımızı, sadece profesyonel ekiplerimizle değil, aynı zamanda halkımızla birlikte güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Menteşe’de gerçekleştirdiğimiz bu önemli deprem tatbikatı, afetlere karşı hazır olma çabamızın en somut göstergelerinden biridir.Muğla Büyükşehir Belediyesinde, afetlere karşı daha etkin ve koordineli bir mücadele yürütmek amacıyla Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı resmen kurduk. Bu daire, afet risklerini azaltmak, müdahale süreçlerini hızlandırmak ve afet sonrası toparlanmayı organize etmek adına çok önemli bir kurumsal adımdır. Büyükşehir Belediyesi olarak, afetlere dirençli bir kent inşa etmek için her zaman sahada, hazır ve görev başındayız. Bu tatbikatla birlikte, kurumsal kapasitemizi artırarak vatandaşlarımıza daha güvenli bir Muğla sunmayı hedefliyoruz. Hep birlikte, güçlü bir Muğla inşa etmek için bu tür çalışmalara devam edeceğiz.”