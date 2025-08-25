Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden evde bakım hizmeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan evde bakım ekipleri, kentin 13 ilçesinde ve 574 mahallesinde vatandaşların kendi evlerinde sağlık hizmeti almasını sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 208 bin 752 tıbbi müdahale ve 59 bin 17 genel bakım hizmeti gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri, evde bakım kapsamında tansiyon ve şeker ölçümü, pansuman, enjeksiyon, serum takibi gibi tıbbi uygulamaların yanı sıra kişisel bakım hizmetleriyle de vatandaşların yanında oluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hizmete ilişkin şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak en öncelikli görevlerimizden biridir. Özellikle yaş almış ve özel gereksinimli hemşerilerimizin sağlık kuruluşlarına ulaşımda yaşadığı güçlükleri biliyor, bu sürecin tedavi ve kontrol süreçlerini aksatmaması için gerekli adımları atıyoruz. Evde bakım hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızı kendi yaşam alanlarında desteklerken, hasta ve engelli nakil hizmetimizle de güvenli ve kesintisiz şekilde sağlık kuruluşlarına ulaşmalarını sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliği ilkesini gözetiyor, her koşulda hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.”

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise şunları söyledi:

-Nermin Akbaş: “Evde bakım hizmetinden çok memnunuz. Bir yıldır bu hizmetten faydalanıyoruz. Ekipler haftada iki gün düzenli olarak gelip pansumanımızı yapıyor. Her zaman kendimiz yapamıyoruz. Bu nedenle çok faydalı oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras’a bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum."

-Ali Demirbaş: “Emekli öğretmenim. Muğla’da oturuyorum, annem ise Ula’da yaşıyor. Rahatsızlığı nedeniyle bakımına destek olmam gerekiyor. Geçen yıl Büyükşehir Belediye'mize müracaat ettik ve evde bakım hizmetinden faydalanmaya başladık. Sağlık ekipleri hem tıbbi destek sağlıyor hem de kişisel bakım hizmeti veriyor. Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”