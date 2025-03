Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden zirai don eğitimi

Muğla'nın narenciye üretim merkezilerinden Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde etkili olan don olayı nedeniyle portakal, limon ve mandalina ağaçları zarar gördü. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Köyceğiz’in Beyobası, Döğüşbelen, Hamitköy, Zaferler ve Kavakarası Mahalleleri’nde dondan zarar gören üreticileri ziyaret etti. Ekipler zirai don öncesi ve sonrası tarımsal tedbirler eğitimi düzenledi. Eğitime katılan üreticilere ilaç desteği verildi.

"ÜRETİCİMİZİN YALNIZ OLMADIĞINI HİSSETTİRMEK BİZİM EN TEMEL GÖREVİMİZDİR"

Muğla’nın bereketli topraklarıyla her köşesinde ayrı bir tarımsal zenginliği barındırdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğlamızın zenginliğin en kıymetli parçalarından biri de narenciyedir. Ancak ne yazık ki iklim krizi, tarımsal üretimimizi her geçen gün daha fazla etkiliyor. Değişen mevsim normalleri ve bozulan hava düzeni, özellikle narenciye üreticilerimizi zor durumda bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerimizde yaşanan zirai don, birçok üreticimizin emeğini, alın terini olumsuz etkiledi. Hemen ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik, zarar gören üreticilerimizin yanında olduk, mağduriyetlerini gidermek için hızlıca harekete geçtik. Zirai dona karşı daha hazırlıklı olmak için zirai don öncesi ve sonrası ile ilgili eğitim verdik. Sonrasında ise üreticilerimize ilaç dağıttık. Üreticimizin yalnız olmadığını hissettirmek bizim en temel görevimizdir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticimizi hiçbir durumda yalnız bırakmayıp her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÜRETİCİMİZİN YARALARINI SARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem ise "Özellikle Köyceğiz bölgesinde Beyobası, Döğüşbelen, Zaferler bölgesinin dondan etkilendiğini görüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgede birçok kez narenciye desteklemesi yapmıştık. Tarlanıza Geliyoruz projesi ile vatandaşların bire bir tarlalarına geliyoruz. Bu sene yaşanan zirai don konusunda üreticilerimize eğitimler vererek çiftçilerimizi bilgilendirdik ve zirai ilaç dağıttık. Feromon tuzak desteklemelerimize ve üreticimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"AĞAÇLARIMIZ BU SENE ÇOK ZARAR GÖRDÜ"

Yaşanan zirai don sonrası ürünleri zarar gören çiftçiler ise destekden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Tilki: "Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu toplantı çok faydalı olacak. 10 dönüm narenciye bahçem dondan zarar gördü. Eğitimlerde budama ve sulama işlemlerini, soğuktan nasıl korunması gerektiğini anlattılar. Büyükşehir Belediyemize destekleri için teşekkür ederim."

-Sehmi Turan: "Bu sene dondan zarar gördük. Muğla Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun buraya gelerek bizi bilgilendirdi. İlaç desteğinde bulundular. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederiz."

-Nadi Sül(Köyceğiz Beyobası Mahalle Muhtarı): "Muğla Büyükşehir Belediyemiz mahallemizde zirai don ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vatandaşlarımız da bu toplantıya katılarak zirai don hakkında bilgilendiler. Ağaçlarımız bu sene çok zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelerek bilgilendirmenin ardından dönümüne göre de ilaç dağıttı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a destekleri için teşekkür ederiz."