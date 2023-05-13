Muğla büyükşehirden il genelinde 604 kilometre kanalizasyon hattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, atıksuyun bertarafı ve çevrenin korunması amacıyla kurulduğu günden bu yana 13 ilçede toplamda 604 bin 271 metre kanalizasyon hattı yaptı.

Muğla büyükşehirden il genelinde 604 kilometre kanalizasyon hattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü altyapı sistemlerinin geliştirilmesi, atıksuyun bertarafı ve çevrenin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Seydikemer’den Bodrum’a kadar 604 bin 271 metre kanalizasyon hattı yaptı.

TURİZM MERKEZLERİNİN KANALİZASYON EKSİKLERİ GİDERİLİYOR

Türkiye’nin en çok mavi bayrağa sahip şehirlerinden biri olan Muğla’da atıksuyun bu sahillere zarar vermemesi için altyapı sistemlerini güçlendirmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi başta Bodrum, Fethiye ve Datça ilçeleri olmak üzere turizm merkezlerinde önemli kanalizasyon çalışmaları yaptı. Özellikle altyapı eksiklerinin bulunduğu bölgelerde çalışma yapan ekipler bu kapsamda Bodrum’da 165 bin 449, Fethiye’de 176 bin 560, Datça’da ise 7 bin 405 metre kanalizasyon çalışması yaptı.

TOPLAMDA 604 BİN METRE KANALİZASYON HATTI

Ekipler ayrıca Milas’ta 129 bin 951, Ula’da 56 bin 908, Dalaman 19 bin 336, Marmaris’te 3 bin 188 Ortaca’da 15 bin 612, Kavaklıdere’de 12 bin 242, Yatağan’da 6 bin 616, Menteşe’de 5 bin 313, Köyceğiz’de 3 bin 499, ve Seydikemer’de 2 bin 192 metre kanalizasyon hattı yaptı. Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede toplamda 604 bin 271 metre kanalizasyon hat çalışması gerçekleştirdi.

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