Muğla çevresine sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve çevresinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve çevresinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m) olmasının beklendiği ifade edildi. Meteoroloji, bu durumun sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara neden olabileceği uyarısında bulunarak, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.