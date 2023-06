MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU

Yayın Tarihi: 16 Haziran 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2017/5587 soruşturma

ŞÜPHELİ:SERDAR KARABÜBER, Sadullah Oğlu Kifayet'den olma, 19/08/1989 doğumlu, ANKARA ili, GÖLBAŞI ilçesi, Gölbek köy/mahallesi, 40 cilt, 7 aile sıra no, 62 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kınıklı Mah. 6083 Sk. No:2 İç Kapı No: 1Pamukkale/ Denizli ikamet eder.

TEBLİĞ EVRAKI : Başsavcılığımızca verilen 08/03/2023 tarih, 2017/5587 soruşturmave 2023/89 kararı

Yukarıda adı, adresi yazılı şüphelinin üzerine atılı Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçuna ilişkin dolayı yapılan soruşturmada Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararı verilmiş ; Yukarıda yazılı adresinize örnek no .25 tebliği evrakları gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararı bila tebliğ iade edilmiştir. Kollukca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti mümkün olmadığından Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararına ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesikararının kanuni 15 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 30 gün içinde MuğlaSulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.