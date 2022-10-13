﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak

Muğla Datça Belediyesi bünyesine 3 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 18 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Datça ilçesinde ikamet etmek,
18 yaşından büyük olmak,
Sabıka kaydı bulunmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Sabıka kaydı,
İkametgah belgesi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.