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Muğla Datça Belediyesi işçi alacak

Datça Belediyesi 2 personel alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 07:01
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Muğla Datça Belediyesi işçi alacak

Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan ilana göre, Muğla ili Datça Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 beden işçisi ve 1 liman işçisi alınacak.

Adaylar başvurularını 57 Eylül 2022 tarihleri arasında İskele Mahallesi çevreyolu Caddesi Numara 1/A Datça Muğla adresine yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Sabıka kaydı bulunmamak,

Ham haklarından mahrum olmamak,

657 sayılı kanunun ikinci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Çalışma yenge sağlık sorunu bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Datça İlçesi'nde ikamet ediyor olmak.

Beden işçisi alımı içi

En az lise mezunu olmak.

Liman işçisi alımı için

En az ilkokul mezunu olmak ve aktif olarak İngilizce konuşabiliyor olmak.

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