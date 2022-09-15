﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak

Muğla Datça Belediyesi bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 19 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Datça ilçesinde ikamet etmek,
Sabıka kaydı bulunmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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