Muğla Datça Belediyesi personel alacak

Muğla Datça Belediyesi bünyesine 4 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Datça ilçesinde ikamet etmek,
Sabıka kaydı bulunmamak,
En az ilköğretim mezunu olmak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Fotoğraf.
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