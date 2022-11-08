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Muğla Datça Belediyesi temizlik işçisi alacak

Muğla Datça Belediyesi 4 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 11:04
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Muğla Datça Belediyesi temizlik işçisi alacak

Muğla Datça Belediyesi temizlik işçisi alacak
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Muğla Datça Belediyesi bünyesine 4 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik personeli alınacak.

Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Datça ilçesinde ikamet etmek,

Sabıka kaydı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

En az ilkokul mezunu olmak,

18 yaşından büyük olmak- 40 yaşından büyük olmamak.

GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi,

Sabıka kaydı,

İkametgah belgesi.

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