Muğla Datça Belediyesi temizlik işçisi alacak

Muğla Datça Belediyesi bünyesine 4 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik personeli alınacak.
Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Datça ilçesinde ikamet etmek,
Sabıka kaydı bulunmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
En az ilkokul mezunu olmak,
18 yaşından büyük olmak- 40 yaşından büyük olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Sabıka kaydı,
İkametgah belgesi.
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