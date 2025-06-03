Muğla depremi sonrası Prof. Şükrü Ersoy'dan açıklama! 'Bu bölgede her an büyük depremler beklenebilir'

Başta Muğla olmak üzere İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'yi de sallayan 5.8 büyüklüğündeki deprem büyük endişe yarattı. Akıllara gelen ilk soru ise 2020 yılında İzmir'i sallayan 6.6 büyüklüğündeki gibi bir depremin yeniden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oldu.

Muğla'da şiddetli deprem! Tüm çevre illerden hissedildi (3 Haziran 2025)

Marmaris açıklarındaki deprem vatandaşları sokağa dökerken ilk bilgilere yaşanan panikte yüksekten atlama gibi nedenlerle 30'un üzerinde vatandaş yaralandı.

Deprem sonrası canlı yayına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise yaşanan depremle ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Depremin Türkiye'ye ait bir levhada meydana gelmediğini söyleyen Ersoy, ancak bu bölgede her an büyük bir deprem beklenebileceğini belirtti. Prof. Ersoy, depremin Marmaris'in 11 kilometre açıklarında meydana geldiğine dikkat çekti.

ŞÜKRÜ ERSOY: TÜRKİYE'YE AİT BER LEVHADA DEĞİL ANCAK KÜÇÜMSENECEK BİR DEPREM DEĞİL

A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şunları ifade etti:

"Bu deprem derinliği itibarıyla bakıldığında 67 km. Yani bizim deprem oluşturabilir yer kabuğu içinde değil. Rodos açıklarında dalma-batma zonu var. Depremin meydana geldiği yerde ikinci bir tabaka var. Türkiye'ye, Anadolu'ya ait değil, Afrika'ya ait bir levhaya ait deprem. Bu deprem küçümsenecek bir deprem değil. Burası büyük depremler üretebilecek kapasiteye sahip. Burada her an deprem beklenebilir. "

İZMİR DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Marmaris açıklarındaki depremin İzmir'de bir depremin tetikler mi sorusunun yanıtını ise Jeoloji Profesörü Okan Tüysüz verdi. Bölgede 5'e varan artçıların olmasının mümkün olduğunu belirten Okan Tüysüz "Bu depremin İzmir'de başka bir depremi tetiklemesi mümkün görünmüyor." diyerek vatandaşların yüreğine su serpti.