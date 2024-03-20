Muğla İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Muğla İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen 2024 yerel seçimleri, büyük ilgi gördü.

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

MUĞLA İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

BODRUM

KAVAKLIDERE

MİLAS

YATAĞAN

DALAMAN

KÖYCEĞİZ

ORTACA

DATÇA

MARMARİS

SEYDİKEMER

FETHİYE

MENTEŞE

ULA

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

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