Muğla Kavaklıdere Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Muğla Kavaklıdere Belediyesi, geçici olarak 1 işçi alacak.
Başvurular için ilanda yer alan internet adresine özgeçmiş gönderilmesi ya da şahsen başvuru yapılması gerekir.
MÜRACAAT KOŞULLARI
18 yaşını doldurmuş olmak
Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kavaklıdere’de ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği
Sağlık raporu
2 adet fotoğraf
İkametgah
Diploma
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