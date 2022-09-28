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Muğla Kavaklıdere Belediyesi işçi alacak

Muğla Kavaklıdere Belediyesi, geçici olarak 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 11:09
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Muğla Kavaklıdere Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Muğla Kavaklıdere Belediyesi, geçici olarak 1 işçi alacak.

Başvurular için ilanda yer alan internet adresine özgeçmiş gönderilmesi ya da şahsen başvuru yapılması gerekir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

18 yaşını doldurmuş olmak

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Kavaklıdere’de ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Nüfus kayıt örneği

Sağlık raporu

2 adet fotoğraf

İkametgah

Diploma

Etiketler

 

 

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