Muğla Kavaklıdere Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Muğla Kavaklıdere Belediyesi, geçici olarak 1 işçi alacak.

Başvurular için ilanda yer alan internet adresine özgeçmiş gönderilmesi ya da şahsen başvuru yapılması gerekir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

18 yaşını doldurmuş olmak

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Kavaklıdere’de ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Nüfus kayıt örneği

Sağlık raporu

2 adet fotoğraf

İkametgah

Diploma