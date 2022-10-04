Muğla Kavaklıdere Belediyesi işçi alacak

Muğla Kavaklıdere Belediyesi bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre geçici olarak beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Okur yazar olmak,
İlçe sınırları içerisinde yaşamak,
Yüzde 40 üzeri engel raporu olmak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği,
Sağlık raporu,
İkametgah belgesi,
Diploma.
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